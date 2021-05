FIGC, l'ex dg Valentini: "Mazzoleni ha mortificato la passione del Benevento, deve ritirarsi!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC: "Come tutte le persone che credono nel calcio e che quindi si affidano alla buona fede non ho la logica del complotto. Mi rifiuto di credere che non si vogliano tenere 3 squadre della Campania in Serie A. Ma quello che è successo ieri è clamoroso, l'errore di Mazzoleni è evidente. Io non credo ci sia malafede o complotti però c'è un errore molto grave. Mi aspetto che Trentalange intervenga ritirando Mazzoleni perché questi episodi mortificano la passione di chi investe e dei presidenti.

Non è l'unico episodio discutibile di ieri. A me non è piaciuto nemmeno che Valeri sia ricorso al VAR per il fallo di mano di Chiellini che era solare ed evidente. Il presidente del Benevento sarà punito suo malgrado però capisco lo sfogo e l'amarezza perché si fanno sacrifici e investimenti che vengono mortificati e annientati. Mi aspetto che l'AIA intervenga in maniera energica nei confronti di chi sbaglia perché l'errore di ieri è imperdonabile. Penso sia arrivato il momento di ritirare Mazzoleni. Designazioni? Bisognerebbe capire le logiche di certe scelte. Inusuale la doppia coincidenza a distanza di una settimana. C'è un problema di suscettibilità tra arbitro di campo e VAR".