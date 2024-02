Filardi su Lindstrom: "Va aspettato. Guardate che errore il Milan con De Ketelaere"

Massimo Filardi, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Massimo Filardi, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli ha l’80% di possibilità di arrivare quarto perché rispetto alla gara col Torino è un’altra squadra. Era alla deriva ed invece ora ha il giusto spirito combattivo. Col tempo la qualità verrà fuori. Per ora bisogna fare un passo alla volta, anche se la strada è quella giusta.

Il primo tempo del Napoli di ieri mi è piaciuto, ha giocato nella metà campo avversaria, hanno corso tutti, hanno fatto la giusta riaggressione, certo la gara andava sbloccata. Nella ripresa è andato in difficoltà quando ha abbassato i ritmi, una costante di questa stagione: non riesce mai a giocare 95’ allo stesso livello, penso per una questione mentale. Questo è un anno nel segno della sofferenza, ma nella sofferenza si forgia il carattere per raggiungere gli obiettivi. Anche il punto strappato alla Lazio è servito molto, perché Mazzarri ha ricompattato la squadra, mettendo a posto la fase difensiva già a Ryhad.

Era importante raggiungere l’obiettivo del pari che ti eri prefissato, è stato un risultato di squadra, al netto del fatto che non ha concluso mai in porta. Mazzarri secondo me vede Lindstrom da esterno sinistro perché è la posizione in cui può trovare sicurezza perché avrebbe meno compiti difensivi rispetto al ruolo di mezz’ala, dove c’è bisogno di interdire, specie in un calcio tattico come il nostro. Poi col tempo, avendo qualità, può giocare anche in questo ruolo. Va aspettato, col tempo può fare come De Ketelaere”.