Finale Coppa Italia, Casini annuncia: "Il 10% dell'incasso di stasera all'Emilia Romagna"

"L’importo andrà calcolato, ma è una cifra intorno a 300 mila euro”

Nella sua conferenza stampa post assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini ha annunciato anche che parte dell'incasso della finale di Coppa Italia andrà all'Emilia Romagna, dopo l'alluvione che ha colpito alcune zone della Regione nei giorni scorsi: "Raccogliendo l'invito del presidente Mattarella l’assemblea ha deliberato di destinare il 10% dell’incasso della finale di Coppa Italia in favore dell’Emilia Romagna; la Lega Serie A ha deciso di mettere a disposizione della regione queste risorse. L’importo andrà calcolato, ma è una cifra intorno a 300 mila euro”.

“Il razzismo non è un fenomeno solo italiano, ma questo non ci deve consolare. Lo stadio e il calcio non sono isole separate, sono parte della società e il rimedio non può essere affidato solo al mondo dello sport. Sospendere la partita è una possibilità già prevista. Poi c’è un altro tema: sospendere le partite con migliaia di persone che si trovano raccolte è una cosa che dall’ordine pubblico viene chiesta di valutare sempre attentamente. L’obiettivo entro il 2030 è quello di sradicare il fenomeno del razzismo, sono sette anni e bisogna partire dalle scuole e da tutto il contorno. Repressione e sanzioni non risolvono da sole il problema”. A tal proposito “oggi abbiamo adottato in assemblea la strategia di sostenibilità 2030, con la Serie A che è stata individuata dalla Uefa per realizzare policy sociali e ambientali i cui punti cardine sono la lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione, realizzando interventi a favore di ogni genere di inclusione”.