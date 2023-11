Fiore: “Garcia non è entrato in empatia coi giocatori. Paragone con Spalletti l’ha schiacciato”

Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay

TuttoNapoli.net

Stefano Fiore, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay: “Ritorno di Mazzarri? Scelta un po’ particolare, non me l’aspettavo. De Laurentiis è andato sul sicuro, visto che ha scelto un allenatore che conosceva l’ambiente. Qualche dubbio rimane sul modulo. Il Napoli non ha i centrali per una fare una difesa a tre. Anche lo stesso Osimhen è stato valorizzato da due esterni. E’ molto complicato andare a toccare un modulo che ha funzionato così bene. Bisognerà capire se ha accettato la possibilità di continuare con il 4-3-3, ma poi si dovrà valutare se riuscirà ad entrare nella testa dei calciatori. Mazzarri dovrà entrare in empatia con la squadra, cosa che ha fatto Spalletti in maniera incredibile. Anche nella Fiorentina si vede che c’è qualcosa di studiato.

Cosa ha sbagliato Rudi Garcia? Ha fatto degli autogol, ma non era facile. C’è stato un qualcosa che arrivava dallo spogliatoio. Lui non è stato bravo ad entrare in empatia con i calciatori. A Roma non ha ereditato una squadra che aveva appena vinto il campionato. Il paragone con Spalletti l’ha schiacciato”.