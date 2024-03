Fiore stronca Traorè: "Non esiste paragone con Zielinski, Piotr tra i più forti in Italia"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Fiore, ex calciatore, tra le altre, di Lazio e Torino.





L’attacco del Torino non sta rendendo al massimo ma, contro il Napoli, potrà essere il centrocampo la vera insidia.

“Il Torino è una squadra fisica, capace di far giocar male l’avversario. È un Toro che non concede mai tanto, e che può far male in ripartenza. Il grande potenziale offensivo dei granata, però, fatica a tramutarsi in numeri positivi. Per il Napoli resta una squadra difficile da affrontare, anche se, sulla carta, sembra non ci sia partita”.

Le è piaciuto l’apporto di Traorè in sostituzione di Zielinski?

“Traorè è un buonissimo giocatore e, soprattutto, un calciatore di prospettiva. Tuttavia, non esiste un paragone con Zielinski. Parliamo di uno dei centrocampisti più forti del panorama italiano. L’ex Sassuolo è un giocatore che deve ancora crescere”.

Quanto sarebbe stato prolifico, per lei, giocare con Kvaratskhelia?

“Mi sarebbe piaciuto giocare non soltanto con Kvara, ma con questo Napoli. Quest’anno non fa molto testo, a parer mio. Il Napoli dello scorso anno era bellissimo da vedere e giocare con quella squadra sarebbe stato molto facile”