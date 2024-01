Fiore su Lazio-Napoli: “Mi aspettavo molto di più, invece è stato il trionfo della noia”

Stefano Fiore, ex centrocampista di Lazio e Fiorentina è intervenuto in diretta nel programma ‘Gol di Tacco’ su TvPlay

Stefano Fiore, ex centrocampista di Lazio e Fiorentina è intervenuto in diretta nel programma ‘Gol di Tacco’ su TvPlay: “Mi aspettavo molto di più da Lazio e Napoli: per diversi motivi è stata una partita complicata per entrambe, gli azzurri avevano tante assenze mentre la Lazio doveva osare qualcosa in più. Avrebbe potuto consolidare il buon momento ma ne è venuta fuori una gara poco spettacolare e a tratti noiosa”.