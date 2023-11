Fiorello firma la pace Spalletti-Totti con una telefonata: "Vediamoci presto, lontano dalle telecamere"

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, con i primi cenni di sereno tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, oggi i due si sono sentiti a telefono

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pace fatta, in attesa dell'incontro. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, con i primi cenni di sereno tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, oggi i due si sono sentiti a telefono, tramite Fiorello, che nella prima puntata della nuova stagione di Viva Radio Due, aveva come ospite proprio l'ex capitano della Roma.

La telefonata.

Il conduttore ha chiamato con il suo telefono il commissario tecnico e poi ha chiesto ai due se avessero qualcosa da dirsi, inizialmente facendo da tramite ma successivamente facendo parlare proprio i diretti interessati. Il primo a prendere la parola è stato Totti, con un semplice: "Buongiorno mister". Subito la risposta di Spalletti: "Ciao Francesco, mi fa molto piacere sentirti e mi farebbe ancora più piacere incontrarti". L'ex capitano giallorosso allora ha preso la palla al balzo rispondendo: "La Nazionale gioca a Roma, penso che ci sarà l'occasione per un incontro, sicuramente non davanti alle telecamere". Ma l'allenatore ha ribadito quello che aveva già affermato, sul luogo dell'incontro: "Sarebbe bello incontrarci al Bambin Gesù. Preferirei donare un momento così a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso le emozioni della Roma". Infine l'ok di Totti: "Va bene, va bene, se non parto sicuramente".

Fine della diatriba?

La rottura tra Totti e Spalletti è arrivata nella seconda avventura del tecnico a Roma, con l'ex numero 10 che ha raccontato a più riprese di come il comportamento del tecnico fosse cambiato senza motivo, tanto da non considerarlo come sarebbe stato giusto fare e contribuire all'addio al calcio dello stesso Totti, con il popolo giallorosso che non ha mai perdonato l'allenatore, in attesa di questo incontro, che potrebbe porre fine una volta per tutte a questa diatriba.