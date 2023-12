Fiorello imita De Laurentiis: “In ritiro per Natale, cafoni!”

Il noto showman ha imitato il patron del Napoli ai microfoni di Viva Radio Due.

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis nel mirino dell'ironia di Rosario Fiorello dopo il tonfo in Coppa Italia con il Frosinone. Il noto showman ha imitato il patron del Napoli ai microfoni di Viva Radio Due.

"Ragazzi quattro a zero ma non sono mica preoccupato, è Natale. Mi piace fare i regali, quattro pandori. Alla mia squadra dico solo buon Natale e felice anno nuovo. Sapete dove fate le vacanze quest'anno? A Soccavo, vi lascio lì in ritiro per tutte le vacanze, cafoni!" .