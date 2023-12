Fiorentina, Barone blinda il tecnico: "Contenti di Italiano. Futuro? Lui sta bene qui"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - "Il futuro di Italiano? E' il nostro allenatore e abbiamo un grande rapporto. Siamo soddisfatti di lui e anche lui sta bene qui. Ci sono molte storie su di lui, ma per noi non è così e la stessa cosa pensiamo sia per lui. Inoltre abbiamo tanti giovani talenti che sta facendo crescere e questa è una cosa importante per il futuro della nostra società". Lo afferma il dg della Fiorentina, Joe Barone. L'obiettivo della società è arrivare in Champions ha confermato lo stesso dirigente, intervenendo a Radio Sportiva, ''e ci stiamo lavorando, anche se non possiamo dire quando ci riusciremo''.

Intanto la Fiorentina sta facendo bene in Conference e le basterà un punto in casa del Ferencvaros per evitare gli spareggi. ''Contro il Genk è stata una partita molto difficile e anche molto fisica, però teniamo tanto a questa competizione e la squadra si è impegnata fino alla fine per prendersi la vittoria''. Fra le questioni che stanno da tempo tenendo banco c'è lo stadio e il progetto di ristrutturazione: ''Fin da quando ha comprato la Fiorentina il presidente Commisso avrebbe voluto fare un impianto nuovo con i suoi soldi. Ma non gli è stato permesso. Il Comune di Firenze ha in mano più di tutti il futuro del Franchi, noi siamo disponibili a metterci al tavolo con il Comune e il Governo per trovare una soluzione rapida e certa - ha spiegato Barone -. Però abbiamo anche bisogno di sapere in tempi brevi dove andrà a giocare la Fiorentina la prossima stagione, ormai manca poco. Abbiamo chiesto ad Empoli e Bologna ma tutto è ancora avvolto nell'incertezza''. (ANSA).