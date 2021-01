Fiorentina, Castrovilli: "A Napoli per trasformare l'amarezza con l'Inter in aggressività!"

Gaetano Castrovilli, votato come il migliore in campo nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato ai microfoni dei social del club viola. Ecco le sue parole: “Ringrazio i tifosi, deve essere un punto di partenza: devo ancora migliore sotto l’aspetto della concretezze sotto porta. La gara che mi porto nel cuore in viola? Quella contro il Milan a San Siro dove ho fatto il mio primo gol in Serie A. La gara di domenica a Napoli? Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, la gara con l'Inter ci ha lasciato amaro in bocca che dobbiamo trasformare in aggressività e concretezza”.