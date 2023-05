Fiorentina, Commisso: "Napoletani unici, lo scudetto un bene per il calcio italiano"

Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rilasciato un'intervista a La Repubblica

“I napoletani sono unici. Quando mi sono imbarcato per l’America, da bambino, l’ho fatto da Napoli e ricordo ancora il piatto di spaghetti alle vongole che mi offrì la cucina a bordo della nave".

Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rilasciato un'intervista a La Repubblica: “Da quel giorno è diventato il mio piatto preferito. Sono contento per De Laurentiis: siamo tutti e due del sud ed è un orgoglio. È un bene per il calcio italiano che non vincano sempre le solite squadre".