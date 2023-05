Fiorentina, Commisso punge: "Sono per i principi etici, a me non piace vincere rubando"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in occasione dell'incontro con gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze, ha lanciato una stoccata delle sue.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in occasione dell'incontro con gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze, ha lanciato una stoccata delle sue: "I miei valori? Io sono per i principi etici. Non mi è mai piaciuto arrivare dove voglio rubando".

Finale di Conference? Io sono ottimista. I ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della partita di giovedì contro il Basilea. Speriamo di passare questo turno. Se andremo in finale, per la prima volta in 62 anni giocheremo una finale di Coppa Italia e una europea. Vediamo dove arriveremo".