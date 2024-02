Fiorentina, critiche al club col Napoli come esempio: "Loro mercato giusto e ora in corsa Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'editoriale Penna e Calamai a cura di Luca Calamai

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'editoriale Penna e Calamai a cura di Luca Calamai: "Derby d'Italia, 7 pieno a Simone Inzaghi non solo perchè l'Inter ma ha vinto ma perché il modo in cui si raccontano le sue squadre è quello di una squadra che gioca sugli avversari. E questo in parte è vero, ma ieri l'inter non ha avuto paura di fare la partita, visto che la Juve gioca il suo stesso calcio. L'Inter l'ha voluta vincere la partita, anche rischiando e attaccando con pazienza, prendendosi però la responsabilità di chi si sente la più forte ora. E poi 7 anche all'arbitro Maresca. Sarebbe stata una polveriera, dicevamo, ma al di là di un errore, l'arbitro è sparito dalla partita e ha fatto giocare, prendendosi anche delle responsabilità importanti. Ha avuto personalità. Chiudo con 5 a Vlahovic, per quella palla non controllata dopo la ripartenza dei suoi che poteva dare il vantaggio. Ieri non ha dato quello che ci si aspetta.

Poi 7 a De Ketelaere, perché è stato uno dei grandi dibattiti in casa Milan lo scorso anno. Il Milan non ha avuto pazienza e ora se lo gode l'Atalanta, che così andrà in Champions. Insegna che nel calcio serve più pazienza. E poi forse vedendo Jovic, magari in casa Fiorentina forse qualcuno pensa che si è avuta troppo fretta a bocciarlo dopo un anno. 4 alla Fiorentina. Abbiamo celebrato per mesi la squadra viola per il suo calcio, oggi è nel caos, scivolata in classifica e un allenatore con la valigia già pronta. La società ha completamente sbagliato il mercato invernale, senza acuti sventolando l'idea Gudmundsson senza fare il passo decisivo. Mi aspetto un intervento anche del presidente ora. Napoli, vittoria in extremis ma importantissima per la classifica. Mercato invernale complicato, ma se trovi il giocatore giusto ecco che torni in corsa come i partenopei".