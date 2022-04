Fiorentina, Gonzalez: "Giocata una grandissima partita, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"

Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola dopo la vittoria al Maradona.

Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale viola dopo la vittoria al Maradona: “Abbiamo giocato una grandissima partita, dobbiamo continuare così. Siamo una squadra forte, però andiamo un passo alla volta. Dobbiamo lavorare ogni giorno. Torniamo a Firenze molto contenti”.

Gol da argentino al Maradona: “Sono l’unico calciatore dell’Argentinos Junior che ha fatto gol nello stadio Diego Armando Maradona. Sono felice, questo per me è molto importante. Però dobbiamo continuare così, oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, continuiamo a lavorare”.

Terzo gol consevutivo: “Sono tranquillo, prima non riuscivo a segnare, ora sto vivendo un momento molto bello. Prima ho segnato in Nazionale, poi con l’Empoli, poi ancora oggi. Grazie ai miei compagni che mi aiutano tanto. Ora ci sono otto partite importanti per vedere cosa meritiamo: se stare in Europa League, in Champions, chi può dirlo”.

Su Commisso: “Ho parlato con lui a fine partita, si è congratulato. Sono molto contento perché si preoccupa per noi. So che non sta molto bene, oggi gli abbiamo dato una bella soddisfazione”.

Sul Venezia: “Oggi abbiamo fatto una grande partite, dimostrando chi è la Fiorentina: non è facile venire a Napoli e vincere. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare alla prossima partita, lavorando di giorno in giorno e dimostrando ciò che possiamo fare”.

Dove può arrivare la Fiorentina? “Lo stiamo dimostrando: possiamo fare grandi cose. Possiamo arrivare in Europa League o in Champions, chissà. Sempre però mantenendo la calma perché mancano tante partite. Siamo un gruppo molto unito, solo noi possiamo dimostrare sul campo da gioco cosa possiamo fare”.