Fiorentina, Iachini: "Valori ribaltati, Napoli era svantaggiato con la Juve invece ha vinto la Coppa"

L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale del club alla vigilia del ritorno in Serie A contro il Brescia: "La squadra si è allenata bene ma nello stesso tempo ricominciamo dopo tre mesi e quindi dei punti interrogativi andranno sciolti dopo la gara. Non abbiamo neanche potuto fare amichevoli, ma i ragazzi stanno lavorando bene per dare continuità a quanto avevamo iniziato a gennaio. Non era mai capitato di stare fermi per tutto questo tempo in casa, chiaramente poi essendoci tante partite e un clima caldo ne risentirà l'aspetto fisico. Vogliamo evitare gli infortuni e valuteremo al meglio la situazione".

Che gara si aspetta contro il Brescia? "Bisogna essere molto concentrati, ha messo in difficoltà tante formazioni e quindi ci dobbiamo aspettare una gara molto difficile. Dopo tutto questo tempo si possono ribaltare anche i valori, infatti la Coppa Italia l'ha vinta il Napoli che magari poteva essere reputato meno avvantaggiato dalle altre big".