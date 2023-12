Fiorentina, Italiano ci crede: "Classifica spettacolare, vogliamo migliorare il risultato dell'anno scorso"

La Fiorentina batte l’Hellas Verona e Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, accoglie con favore il risultato

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina batte l’Hellas Verona e Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, accoglie con favore il risultato: “Abbiamo fatto fatica nel primo tempo dove il nostro portiere ha fatto il bello e il cattivo tempo con il rigore e interventi decisivi. Nel secondo tempo abbiamo preso le misure facendo le cose diversamente e trovando il gol in una partita dove meritavamo meno. E’ capitato a noi di disputare partite in cui meritavamo tanto, oggi è successo a noi. Oggi un po’ di stanchezza i ragazzi l'hanno palesata ma bene la vittoria e la classifica", le sue parole ai microfoni di Dazn.

Si spiega con la stanchezza l’approccio?

“Il Verona è una squadra temibile, ha attaccanti bravi tecnicamente. Ti devi adeguare al loro modo di interpretare le partite, dopo il primo tempo abbiamo modificato qualcosa e dobbiamo fare tesoro di questo perché perdere oggi non era bello soprattutto per la classifica perché guardandola è spettacolare".

Si sarebbe mai aspettato di essere lì in zona Champions?

“Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dell’anno precedente e faremo di tutto per stazionare in quelle zone. E’ un qualcosa che vogliamo continuare ad alimentare, siamo contenti e il cammino che stiamo facendo ci mette un po’ di problemini. Vincere questa partita ci rende grande merito”

La coppia Beltran-Nzola?

“Sapevo che potevamo lasciare qualcosa all’avversario, era la prima volta che giocavamo così. E’ una soluzione che può essere riproposta, non è una bocciatura per Nzola ma dovevamo raddrizzare l'inerzia di questa partita”.

Si aspetta qualcosa sul mercato?

“Un segnale da parte di tutti, lì davanti, bisogna darlo. Dobbiamo iniziare a mettere il timbro in tante situazioni, le creiamo e bisogna incidere di più. Mi auguro che da qui in poi ci sia un segnale da parte di tutti”