Fiorentina, Italiano sulla Supercoppa: "Gonzalez e Sottil possono recuperare a breve"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo avuto pure ventiquattro ore in meno del Bologna per preparare la partita. Abbiamo cercato di essere super aggressivi e, a parte i primi minuti, siamo riusciti a creare pericoli. I rigori poi sono una lotteria. Oggi ho visto una partita bellissima: intensa, combattuta, senza speculazioni. Ho fatto i complimenti a Thiago Motta".

Pensa per la Supercoppa di recuperare qualcuno?

"Vediamo Gonzalez e Sottil. Sono loro a poter recuperare nel breve periodo".

Terza semifinale di Coppa Italia consecutiva. Quanto è contento?

"Oggi l'obiettivo era dare un senso ai prossimi mesi, noi avremo ancora una competizione a cui pensare e poi preparare. Volevamo rimanere ancora in corsa su questa competizione, siamo contenti".

Il non-ingresso di Brekalo è un segnale?

"No, abbiamo usato un modo diverso di andare a prendere all'avversario e se avessimo avuto ancora la possibilità Brekalo sarebbe entrato. Invece abbiamo rinunciato ad aprire il gioco sugli esterni, non vedrei il motivo di escluderlo. Il mercato è utile per migliorarsi e riempire ma è anche qualcosa che toglie concentrazione. Poi secondo me qualcunmo cambierà aria e qualcun altro arriverà, è questo il calcio".