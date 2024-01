Fiorentina, Milenkovic: "Il 3-1 al Maradona è stato il nostro miglior match in stagione"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato, in vista della sfida di questa sera col Napoli in Supercoppa Italiana

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato, in vista della sfida di questa sera col Napoli in Supercoppa Italiana, ai microfoni di Radio Tv Serie A: "Essere qua per noi significa molto, stiamo dando continuità al lavoro fatto lo scorso anno e ci giochiamo la possibilità di conquistare quel trofeo che ci è mancato lo scorso anno. Sarà dura, le tre squadre sono molto forti ed il 100% non basterà se vogliamo dire la nostra. Siamo pronti e siamo ambiziosi".

La continuità e la crescita?

"E' importante dare continuità, noi stiamo facendo di tutto per trovarla e sono contentissimo di essere qua a giocarci questo trofeo".

Il gioco è il mezzo per arrivare ai risultati?

"Penso di sì, giocando bene hai più possibilità di vincere anche se a volte vinci anche partite sporche. Noi ci proviamo sempre a proporre un calcio moderno e offensivo, che piace al pubblico. Ce la mettiamo tutta per essere sempre propositivi".

Il successo in campionato può dare qualcosa alla Fiorentina?

"Quella partita è stata forse la migliore della stagione, ma è il passato. Il Napoli resta molto forte, ha tantissime risorse. Dovremo essere concentrati al massimo, loro ci metteranno in difficoltà".

E' arrivato il momento di vincere dopo le due finali perse?

"Lo scorso anno ci è mancato un trofeo... Ma anche quello è il passato, ora ci siamo preparati al meglio per questo trofeo. Sarà dura ma ora vogliamo raggiungere la finale".