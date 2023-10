Fiorentina, Parisi sul rigore: "Non ho visto subito Osimhen, non ci siamo capiti con Terracciano"

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria conquistata oggi sul campo del Napoli.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria conquistata oggi sul campo del Napoli: "La forza di questo gruppo penso che sia il fatto che non esiste il titolare o la riserva, siamo tutti sul pezzo e il mister decide la formazione migliore in base alle nostre caratteristiche. Ci sentiamo tutti importanti, è la forza del gruppo e cerchiamo di lavorare sempre al massimo.

Il rigore su Osimhen? Non l'ho visto subito, lui è molto veloce e rapido, forse potevamo gestirla meglio con Terracciano, non ci siamo capiti. Ma va bene così, era un errore che poteva farci male in quel momento, l'importante è stato rimanere in partita e portare a casa i tre punti oggi. Era molto importante"