Fiorentina, Pradé: "All'intervallo tutti a pezzi, la squadra ha reagito ed è stata fantastica"

© foto di Giacomo Morini

Il ds viola Daniele Pradè, al sito ufficiale della Fiorentina ha commentato così la vittoria della squadra di Italiano a Napoli: “L’abbraccio col mister è stato liberatorio. A fine primo tempo eravamo col morale a pezzi, Parisi per primo, soprattutto per aver preso un gol così dopo un grande primo tempo. Poteva condizionarci, invece la squadra ha reagito ed è stata fantastica, ci ha dato una soddisfazione enorme. Siamo stati eccezionali. Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà giocando ogni tre giorni, avevamo anche un po’ paura per oggi dopo la gara di giovedì. Ma la squadra esprime, il mister è bravo e i ragazzi lo seguono. C'è il carattere per giocare sempre e senza paura. Questi siamo noi”.

Su Kayode e Parisi: “Prestazioni straordinarie. Ci hanno fatto prendere qualche colpo ma fa parte della gioventù. Ciò che sta facendo Jack è incredibile, con questa voglia di essere sempre determinante. È diventato un leader silenzioso che si fa sentire in campo”.

Sul Viola Park: “Adesso ci godiamo l’apertura del Viola Park, spero che mercoledì sia una festa che dia empatia con la tifoseria. La famiglia Commisso ci tiene tantissimo: un giorno Prandelli disse che un centro sportivo del genere porta 10 punti. Speriamo si avveri”.

Conclude: “In questo momento siamo lassù e ce lo godiamo. Abbiamo 12 nazionali, ma questi 15 giorni saranno una bella gioia”.