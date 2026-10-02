Fiorentina, rimpianto Kayode? L’agente Ascari: “Peggio addio a cuor leggero di Favasuli”

Eugenio Ascari ha confrontato le cessioni di Kayode e Favasuli da parte della Fiorentina, sottolineando maggiori rimpianti per l'addio dell' esterno del Napoli.

Tra le cessioni recenti della Fiorentina, quella di Costantino Favasuli è quella che lascia maggiori rimpianti. È il giudizio espresso da Eugenio Ascari ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove il procuratore ha messo a confronto l'addio del giovane esterno con quello di Michael Kayode: “Non tutte le ciambelle riescono col buco. In estate furono offerti alla Fiorentina 25 milioni, poi lo cedette a gennaio, quando giocava meno, a 18 milioni con il 10% sulla rivendita. Allora non sembrava una brutta operazione. Poi ci sono cessioni come quelle di Vlahovic e Chiesa, per cui hai preso tanti soldi. Il calcio è fatto così”.

Ascari: “Favasuli al Napoli ha quasi conquistato la titolarità”

Secondo Ascari, il percorso intrapreso da Favasuli dopo l'addio alla Fiorentina rende l'operazione particolarmente significativa. Il giocatore è approdato al Napoli e si è ritagliato rapidamente spazio, arrivando anche alla Nazionale: “Secondo me è peggio l'addio a cuor leggero di Favasuli rispetto a Kayode, perché dopo anni ad alti livelli è finito al Napoli, dove ha già quasi conquistato la titolarità ed è anche lui in Nazionale. Questa operazione lascia un po' più l'amaro in bocca”.