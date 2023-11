Fischer, l'ex giocatore: "L'ho sentito da poco, posso assicurarvi una cosa"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Enrico Schirinzi, viceallenatore nazionale Svizzera U21

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Enrico Schirinzi, viceallenatore nazionale Svizzera U21 e allenato da Fischer: “Le 12 sconfitte di fila dell’Union Berlino? In Italia è una cosa che non si è mai vista quella di un allenatore non esonerato dopo tante sconfitte di seguito. Credo che Fischer goda di tanta fiducia dopo i ‘miracoli’ fatti. I tifosi dell’Union Berlino a quanto pare sono molto grati. Chiaro che se arrivano altre 5/6 sconfitte, non so fino a che punto possano essere disposti a continuare con lui.

Di solito ragiona di partita in partita, però ho vissuto una situazione simile quando in Europa League eravamo a 3 punti ed era quasi impossibile qualificarci, lui decise di concentrarsi più sul campionato. Penso sia arrivato al punto anche ora di puntare sul campionato, ma potrei anche sbagliarmi. Penso che comunque schiererà una squadra che proverà a rubare qualche punto al Napoli.

Una retrocessione sarebbe un disastro. Hanno costruito la squadra quest’anno per competere nelle tre competizioni. Dovranno assolutamente concentrarsi sulla Bundesliga che è difficile per loro. Le partite che giocano non sono brutte. Prendere gol con un’azione e non riuscire a riprendersi, fare fatica a segnare, diventa difficile.

Ho sentito Fischer una settimana fa e mi sembrava abbastanza lucido, sarà l’ultimo ad arrendersi, questo ve lo assicuro.

Il rendimento del Napoli? Vincere fa sempre bene, per me il Napoli nelle ultime partite ha dimostrato di esserci. Non col bel gioco dell’anno scorso, un po’ meno. Però penso che anche Garcia abbia messo a posto altre cose, ci vuole tempo, cosa che in Italia non amiamo dare”.