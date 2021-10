Flachi non ha dubbi: “La Fiorentina gioca il miglior calcio in Italia insieme al Napoli”

“Italiano ha rigenerato la Fiorentina. È stato bravo a lavorare sulla testa dei calciatori, recuperando ragazzi per i quali sono stati spesi soldi importanti e che non sono riusciti ad incidere, come Duncan, Saponara e Benassi. L’allenatore viola sta schierando tutti nei ruoli giusti, e in questo modo sta ottenendo risultati importanti. È la sorpresa del campionato, e si sono guadagnati sul campo questo appellativo. Un plauso va fatto anche alla società, che ha imparato dagli errori, capito la situazione e, successivamente, dato un’identità a questo club - queste le parole di Francesco Flachi, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Sampdoria, ai microfoni di “1 Football Club”.

Il Napoli ha sprecato troppe energie con lo Spartak in vista del match contro la Viola? Credo ci possa essere un calo più mentale che fisico, ma per vincere si può giocare anche diversamente. L’Udinese, ad esempio, ha messo in difficoltà una Fiorentina stanca domenica scorsa, ma Vlahovic e gli altri sono riusciti a trovare nuove soluzioni ed hanno ottenuto i tre punti. Comunque, la squadra di Spalletti e di Italiano sono quelle che hanno espresso il miglior calcio. Con lo Spartak è stato un incidente di percorso, ma se il Napoli vuole vincere davvero deve restare tale e dovranno acquisire forma fisica e mentale. Le prime partite sono sempre le più difficili perché non hai la forma e ritmo partita, inoltre ci sono stati anche diversi cambi in panchina e, quindi, alcune hanno bisogno di assimilare ancora i concetti di gioco.

Chi può risolverla? Gli allenatori dovranno essere bravi nel preparare la partita e leggerla. Spalletti ha l’esperienza per gestire e trovare motivazioni in queste situazioni, mentre, Italiano, nonostante abbia il futuro dalla sua, manca ancora questo step. Dunque, gli azzurri hanno un valore aggiunto. Mi auguro sia una bella partita, ma occhio a non sottovalutare la Viola perché può far male. Sampdoria? Le voci di una possibile cessione circolano da diverso tempo, e sentirle non permette allo spogliatoio di avere la concentrazione giusta. Hanno comunque grandi qualità a centrocampo e in attacco, possono fare bene in campionato”.