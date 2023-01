Flachi: "Raspadori l'italiano più forte e Spalletti lo sta gestendo bene"

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando di Raspadori

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando di Raspadori: "Per me è il giocatore italiano più forte in circolazione. Per giocare in certi ambienti ci vuole un pochino di tempo. Non è facile giocare a Napoli eppure lui si è espresso già bene e quindi è un ragazzo maturo e intelligente. Tutto dipende dagli avversari e dal modulo, nel 4-2-3-1 Raspadori può avere più possibilità di giocare. Raspa può fare anche il falso nove perché si sa muovere, è completo. Per me Spalletti lo sta gestendo bene".