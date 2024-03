Flick al posto di Xavi? Ter Stegen: "Non è il momento di parlarne. Diamo il massimo per il mister"

Marc Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, ha parlato anche di come abbia preso la notizia dell'addio di Xavi, con l'allenatore che ha annunciato qualche settimana fa che a fine stagione lascerà la panchina nel club blaugrana: "Ci sono rimasto male, ma noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo sempre. Anzi, dobbiamo farlo ancora di più per lui. Xavi è un grande allenatore, che è riuscito a riportarci ad alti livelli. Per me non è facile accettare questa cosa, come giocatore e come uomo".

Come vede Christensen pivote?

"L'ha scelto Xavi. In quella posizione ci dà un buon equilibrio fra le linee, sia in difesa sia in attacco. Ci dà molto, davvero. Sono contento per lui, lo vedo tranquillo e fiducioso".

Cosa pensa di Flick come possibile sostituto di Xavi dalla prossima stagione?

"Non è un buon momento per parlarne. Flick è una grande persona, lo rispettiamo tutti molto, soprattutto noi giocatori della Nazionale tedesca. Oggi però non è il momento per parlarne, perché domani giochiamo la partita più importante della stagione".

Quanto la rendono felice le 400 presenze in maglia blaugrana?

"Spero di collezionarne molte di più, vediamo cosa succederà in futuro. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia così tante volte. Dieci anni fa, quando mi acquistò Zubi, parlammo proprio di questo".