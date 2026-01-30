Podcast Flop Champions, Paganini: “Campagna acquisti importante, anche Conte ha responsabilità”

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini.

Kolo Muani può veramente tornare alla Juventus?

"Kolo Muani è rimasto tutta l'estate all'aeroporto sperando di tornare a Torino, forse stavolta è quella buona. Di sicuro è un attaccante di livello superiore rispetto a Mateta e En-Nesyri. Detto ciò io sono sempre stato abbastanza critico sulla dirigenza della Juventus. Calcolando che Vlahovic si fosse fatto male da tempo e che Spalletti stesse chiedendo un innesto davanti, non è accettabile arrivare al 30 di gennaio senza aver concluso nulla. Ci sono quattro dirigenti che avrebbero dovuto avere già delle alternative, anche perché Kolo Muani non è ancora detto che arrivi. La strategia dovrebbe essere differente".

Conte può essere considerato già ai saluti con il Napoli?

"Io penso che si riprenderà sicuramente, anche se un tema è rappresentato da tutti questi infortuni. La campagna acquisti di quest’estate era stata importante, quindi ci sono responsabilità anche per Conte. Detto ciò, però, ora ha solo una competizione a settimana da gestire e l'obiettivo dev'essere blindare la zona Champions, a meno che l'Inter non crolli. Per la prossima stagione bisognerà vedere come si concluderà quella attuale".

Il Bologna nelle ultime settimane ha zoppicato vistosamente. Da cosa è dovuto?

"Italiano lo conosco bene per il doppio miracolo che ha fatto a La Spezia, prima con la promozione e poi con la salvezza. Comunque non è che gli si possa di chiedere ogni anno di fare miracoli, anche perché pure quest'estate ci sono state cessioni eccellenti".