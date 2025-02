Floro Flores a Conte: "Perché Billing 0 minuti? Brutto sentire in tv di non essere all'altezza"

Antonio Floro Flores, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Otto Channel nel corso de 'Il Salotto Azzurro' commentando i temi del giorno in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "I giocatori che ti fanno vincere il campionato alla fine sono quelli che entrano dalla panchina. Perché non si fida Conte? È una parola brutta da dire, ma non li ritiene all'altezza degli undici titolari.

Il problema non è non giocare, è non entrare nemmeno. Se io sono un centrocampista e ho McTominay davanti ci sta non essere titolare. Ma Billing l'hai preso tu, ok che non conosce l'italiano ed è arrivato adesso, ma sembra come Guidolin con me, diceva: 'È il giocatore più forte che abbiamo' e poi mi metteva in panchina. Impazzisci... È ancora peggio per un giocatore. Capisco che si deve adattare all'ambiente, ma si tratta di dieci minuti. Ci sta che sia passato al 3-5-2, è il modulo che predilige e l'avrei fatto anch'io. Ma un giocatore che non gioca, non è nemmeno considerato, e in più torna a casa e sente dalle radio e dalle tv che non è all'altezza... Cioè, io onestamente la settimana che vado all'allenamento mi scoccerei pure di andarci...".