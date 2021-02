Floro Flores avvisa il Napoli: "Ballardini non sbaglia un colpo e Destro è venuto fuori"

L'ex attaccante del Genoa e del Napoli, Antonio Floro Flores, ha parlato a Il Secolo XIX, dicendo la sua sul confronto di questa sera tra i rossoblù e gli azzurri: "Mi aspetto una partita combattuta. Il Napoli deve vincere per proseguire il suo cammino, ma il Genoa ha ritrovato morale e il vecchio Balla non sbaglia un colpo".

Focus poi sui segreti di Ballardini: "Ha quella serenità che io, da allenatore, gli invidio. Ha una capacità di tranquillizzare la squadra che altri non hanno. Sia che vinca sia che perda, lui non cambia mai. Per me è come se fosse un padre, spero che Preziosi lo confermi anche l'anno prossimo".

Da ex attaccante, non poteva mancare un commento su Mattia Destro: "Io credo che Mattia avesse tutte le qualità per fare queste cose già da anni. Era andato in letargo. Per fortuna è venuto fuori e ha trovato la piazza che fa per lui. Aveva bisogno di fiducia e qui l'ha trovata. Questo forse era l'ultimo anno per sfondare. Sono contento perché è un bravo ragazzo".