Floro Flores: "C'è una sola amarezza legata a questa stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Floro Flores, allenatore ed ex attaccante del Napoli e dell’Udinese, è intervenuto a Radio Marte: "Questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario e devo dare grandi meriti anche a De Laurentiis, da me criticato in passato, perché ha avuto la bravura e la forza di voltare pagina, cedendo quei calciatori che sembravano insostituibili e vincendo il tricolore. Nessuno oggi rimpiange quelli che sono andati via e il presidente ha ragione quando dice che qualche altro scudetto gli è stato portato via, dal momento che lui ha sempre tenuto sani i bilanci. L’unica piccola amarezza della stagione è stata l’eliminazione dalla Champions, perché questo Napoli poteva andare in finale.

Vuol dire che servirà per crescere e per l’anno prossimo. Io spero davvero che questo modello di calcio, virtuoso, possa essere da esempio per tanti club in Serie A".