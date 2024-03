Floro Flores: “Niente lanci lunghi o Kvara a 40mt dalla porta, con Calzona è cambiato tutto”

L’ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores, è intervenuto a Ottochannel

© foto di Federico De Luca

L’ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores, è intervenuto a Ottochannel: “Il Napoli ora rischia, anche nel giocare dal basso. Prima queste cose non si vedevano, erano solo palle lunghe per l’attaccanti davanti e la squadra doveva pedalare. E’ normale che giocare da dietro puoi sbagliare e prendi l’occasione a campo aperto.

Deve migliorare, ma ora se la gioca prendendosi dei rischi. Con Calzona si vedono cose che con Mazzarri non si sono viste. Kvara è ritrovato, non prende più palla a 35 metri dalla palla e non deve saltare 5 uomini per creare qualcosa. E’ chiaro che è cambiato molto”.