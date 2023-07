Floro Flores pazzo di Samardzic: “Uno dei più forti mai visti negli ultimi anni nel suo ruolo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli.



Samardzic crede sia all’altezza del Napoli?

“Un giocatore straordinario, uno dei più forti che abbia mai visto negli ultimi anni nel suo ruolo. Mi ha sempre impressionato per qualità e personalità. Vanta grande prospettiva. Sembra un veterano, un calciatore con Zielinski con ampi margini di miglioramento. Il Napoli non farebbe alcun passo indietro con il tedesco ma, al contrario, farebbe un notevole passo in avanti. Il classico giocatore che sa cosa fare col pallone tra i piedi. Ciò detto, sarei sicuramente felice se Zielinski potesse rimanere in azzurro, ma nel caso Samardzic ne sarebbe un degno sostituto”.