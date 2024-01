Floro Flores su Ostigard: "Preferisco Campagnaro. Mercato? Servivano certezze"

L’ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra

L’ex azzurro e allenatore Antonio Floro Flores, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “Mazzarri ha dato il meglio di sé con la difesa a tre, ricordiamo tutti il suo Napoli straordinario, ci ha fatto emozionare. E per me Campagnaro e Cannavaro sono più forti degli attuali Ostigard e Jesus.

Con il 4-3-3 si stava snaturando, anche se si era presentato dicendo di voler emulare Spalletti. Ora mi pare un po’ contraddittorio tornare sui propri passi ma gli auguro ogni bene. Raspadori deludente con la Lazio? Ma un attaccante per poter incidere deve ricevere dei palloni giocabili, quanti ne ha avuti lui a Roma? Nessuno. E' chiaro che con questo sistema di gioco i calciatori di qualità vanno in difficoltà e hanno perso certezze, specie elementi come Politano e Kvaratskhelia

La differenza rispetto allo scorso anno è che il Napoli giocava perennemente nella metà campo avversaria, Kvara ad esempio incideva di più perchè non era obbligato a tornare nella propria metà campo. Tornando e compiendo 60 metri di corsa è chiaro che perde lucidità. Poi lui su intestardisce perchè lo scorso anno faceva la differenza. Sul mercato il Napoli avrebbe avuto bisogno di certezze, ha preso diversi calciatori giovani e da club meno quotati, investimenti giusti ma non so se servono nell’immediato. Perez sarebbe un ottimo acquisto, a me piace. Io avrei preso Samardzic, perchè è un calciatore straordinario, gioca già da tre anni in serie A e per come gioca il Napoli sarebbe stato perfetto".