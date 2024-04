Floro Flores: "Troppi errori di JJ, proverei Natan. Europa League? Meglio non fare coppe"

Antonio Floro Flores, ex calciatore azzurro e allenatore, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel

Antonio Floro Flores, ex calciatore azzurro e allenatore, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel: "Col Monza il Napoli ha fatto valere la sua enorme qualità e fa quasi rabbia per quello che poteva essere e non è stato. E' chiaro che i calciatori hanno sentito i cori di contestazione, non so cosa sia accaduto negli spogliatoi nell'intervallo ma il Napoli ha reagito forse anche per i cori. Quando io ero a Napoli ho subito lanci di pomodori e arance, c'era un clima molto più pesante rispetto ad oggi.

I tifosi se contestano hanno ragione, c'è delusione perchè tutti noi speravamo che con lo scudetto il Napoli avesse aperto un ciclo importante. Per quanto riguarda la tenuta difensiva non condivido la scelta di Calzona di continuare a puntare su Juan Jesus: massimo rispetto per il ragazzo, ma ultimamente sta commettendo diversi errori. Io proverei di nuovo Natan, che quando ha giocato non mi è dispiaciuto in assoluto, non ha combinato disastri e secondo me ha margini di miglioramento.

E' giovane, un allenatore potrebbe lavorarci, Juan Jesus ha 33 anni, Natan 23, meglio, secondo me, provare anche per il futuro su quest'ultimo. Non si tratta di esperimenti, perchè se il Napoli non subisse mai gol è chiaro che sarebbe giusto non cambiare difesa. Ma visto che si incassano 2-3 gol a partita... Si tratterebbe pure di valorizzare un investimento della società. La qualificazione in Europa League non sarebbe una grande cosa: io l'ho fatta con l’Udinese ed è uno strazio, perchè ti toglie energie notevoli: spesso giochi il giovedì sera in campi freddi, si torna a casa, distrutti, di venerdì a pranzo e quindi c’è solo il sabato per preparare la gara di campionato.

Per me sarebbe meglio affrontare senza coppe la prossima stagione, visto che non c’è la possibilità di andare in Champions. L’Europa League diventa importante per tutti La scelta di Manna mi incuriosisce e la apprezzo: viene ingaggiato un giovane che ha ambizione, voglia, avrà certamente maturato contatti ed esperienza alla Juventus, non credo sia uno sprovveduto. Secondo me è quasi impossibile che venga Antonio Conte, darei uno 0,1% di possibilità. Per l'ingaggio che pretende, perchè vuole un budget di mercato importante.

Prendere il Napoli dal settimo posto per riportarlo in Champions non sarebbe per lui un problema, semprechè il progetto sia quello di puntare allo scudetto in 2-3 anni: sotto questo profilo lui accetterebbe anche. Ma servono investimenti importanti. Io però lo escluderei dalla lista, anche perchè, lo ricordo già ai tempi dell'Arezzo, vuole decidere tutto lui, anche il posto a tavolo quando si mangia, anche quando puoi uscire o fare sesso. Lo conosco, il presidente non potrebbe neanche accostarsi al centro sportivo.

Per il resto a me piacciono le varie alternative, perchè propongono tutti un calcio offensivo. da Italiano a Farioli, da Palladino sino a Possanzini. Seguo tutti, ultimamente seguo molto Possanzini, il suo Mantova è incantevole, in serie C vedere un gioco del genere è impossibile, non si è quasi mai visto. E' un seguace di De Zerbi ma ci sono le sue idee, ci sono alcune modifiche. E devo dire che, in presenza di un progetto solido, non mi dispiacerebbe neanche la conferma di Calzona. Darei tanti meriti a questo allenatore che ha preso una patata bollente per come stava il Napoli e per i problemi ereditati".