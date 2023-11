Floro Flores: “Zielinski merita un rinnovo adeguato, nel suo ruolo è il più forte della Serie A”

Antonio Floro Flores, ex azzurro e allenatore, è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, su OttoChannel

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Floro Flores, ex azzurro e allenatore, è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, su OttoChannel: “La vittoria di Salerno consente al Napoli di dare continuità di risultati alle ultime vittorie, anche se a livello di gioco non entusiasma. Fisicamente la squadra sta crescendo, con i successi la squadra cresce in autostima e può allenarsi con maggiore serenità. Il Napoli ha tutte le carte in regole per lottare per qualcosa di importante, per proseguire nel ciclo aperto lo scorso anno. Bisogna sempre guardare in alto, anche all’Inter, anche perché credo che i nerazzurri possano andare sempre a queste velocità. Se la squadra di Inzaghi sbaglia due partite il Napoli può accorciare.

Garcia non ha il polso dello spogliatoio? Il problema è che gli azzurri, probabilmente, avevano un feeling tale con Spalletti che quando è arrivato Garcia hanno preso il sopravvento, magari inconsciamente, ma hanno imputato a lui le difficoltà di gioco, dopo aver vinto in quel modo lo scudetto e sentendosi fortissimi. In generale un allenatore ha il controllo del gruppo squadra non certo in base al curriculum ma per come entri nella testa dei calciatori, per come li conquisti con carattere e carisma.

Penso che Garcia non abbia colpe, l'allenatore ha bisogno di tempo, perchè la metodologia e il calcio che propone sono completamente diversi da quelli dello scorso anno. Quanto tempo serve? Anche una stagione, del resto Spalletti ha vinto lo scudetto al secondo anno di lavoro.

Zielinski è molto corteggiato e il Napoli rischia di perderlo? L'errore sta alla base, ovvero mandare un giocatore del genere a scadenza. Da tifoso mi auguro che accetti il rinnovo al ribasso, ma onestamente solo un folle a 29 anni, con tante richieste, può accettare un ingaggio al ribasso.

Ho una mia teoria al riguardo e spero che resti tale: ma perché Zielinski dovrebbe firmare col Napoli quando altri club gli offrono molto di più? Il polacco ha dimostrato varie volte di voler restare, ma perché uno che ama Napoli deve essere trattato peggio di un altro che arriva a guadagnare magari 7 milioni non avendo lo stesso amore? Ma poi parliamo di un ragazzo di 29 anni al quale serenamente gli si possono fare 4 anni di contratto, anche perché non chiede la luna ma solo quello che merita, onestamente. Inoltre, facendo gli scongiuri, ha un fisico integro, non ha avuto infortuni seri, ed è il più forte centrocampista della serie A, in Italia non c'è di meglio. E' un calciatore straordinario, ha trovato continuità. Non me ne vogliano Frattesi, Barella e via discorrendo... Zielinski è di due spanne sopra gli altri”.