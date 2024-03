Focolari: "Il Napoli è tornato squadra, può giocarsela contro il peggior Barça degli ultimi 10 anni"

"Contro il Barcellona, il Napoli può fare risultato e può prendersi la qualificazione".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Furio Focolari, giornalista: "Il Napoli si sta riprendendo con Calzona dopo la vittoria fortunosa contro la Juventus, che ha sprecato tanto. Ora gli azzurri devono pensare al quinto posto, perché il ranking Uefa può aiutare tanto. E poi contro il Barcellona è tutto aperto e ne va anche del Mondiale per Club. Per il ranking la Conference dà gli stessi punti di Champions ed Europa League, quindi bisogna sperare che tutte vadano bene per avere la quinta qualificata.

Contro il Barcellona, il Napoli può fare risultato e può prendersi la qualificazione. Gli azzurri restano la squadra campione di Italia, a differenza della Lazio che invece si è smarrita del tutto e ha perso giocatori fondamentali come Milinkovic-Savic. Il Napoli incontrerà il peggior Barcellona degli ultimi dieci anni e può dire la sua, anche perché è tornata squadra con Calzona. Il nuovo tecnico ha riportato una normalità che per colpa di De Laurentiis si era persa. Situazioni arbitri in Italia? Rocchi mette la faccia solo per dire sciocchezze, dovrebbe spiegarci quanto successo in Lazio-Milan e quanto successo ieri al rigore dato all'Inter contro il Genoa. Ieri abbiamo assistito ad una farsa, il VAR richiama Ayroldi che smentisce e dà comunque un rigore inesistente. Su Barella non c'era nulla!".