Foggia: “Milinkovic perfetto per il Napoli, ma non mi priverei di Zielinski e Politano”

L’ex direttore sportivo del Benevento, ed ex calciatore della Lazio, ha parlato delle voci su Milinkovic-Savic

Pasquale Foggia è intervenuto a Kiss Kiss Napoli. L’ex direttore sportivo del Benevento, ed ex calciatore della Lazio, ha parlato delle voci su Milinkovic-Savic: “Sergej è uno che ti garantisce gol e assist, ma anche fisicità e struttura a centrocampo. Per la Lazio difficile da sostituire, ma sullo scambio con Zielinski e Politano ci andrei cauto. Sono due pedine fondamentali, e non me ne priverei facilmente.

Dopo l’addio di Kim, difficile cedere altri due calciatori che possono spostarti gli equilibri. Milinkovic alzerebbe in livello insieme a quelli che hai, ma se poi li cedi alla fine non so se il gioco vale la candela. L’anno scorso dopo la perdita di Koulibaly si pensava che il Napoli sarebbe andato in difficoltà, invece è arrivato Kim e tutto è cambiato in un attimo. Quindi se dovesse partire qualcuno sicuramente gli azzurri sapranno sostituirlo”.