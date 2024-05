Foggia vota Pioli: "Allenatore molto bravo, ha subito critiche immeritate"

Pasquale Foggia è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Pasquale Foggia è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Bisogna programmare bene per l’anno prossimo, il presidente De Laurentiis fa bene a pianificare e capire dagli errori commessi in questa stagione come migliorarsi. Anche gli sbagli possono essere di grande insegnamento.

Bisogna fare riflessioni anche sulla rosa. Il campione si vede nella continuità e questo deve essere il parametro per valutare la carriera di un calciatore. Napoli ti rende calciatore, però i migliori prospetti solitamente vengono venduti, mentre nei top club questo non succede. La società che non è abituata a vincere con continuità fa anche dei passi falsi. Pioli? Mi piace, è un allenatore molto bravo. Quest’anno ha subito critiche che non meritava, ha vinto nella sua carriera, ha ottenuto risultati importanti e fa crescere i giocatori, poi è una persona pacata e questo fa sempre bene”.