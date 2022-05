Folorunsho sogna la A: "A Reggio sto bene, ma non mi sento di promettere un altro ritorno"

Michael Folorunsho, centrocampista offensivo oggi alla Reggina ma di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RegginaTv.

Michael Folorunsho, centrocampista offensivo oggi alla Reggina ma di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RegginaTv sul presente in Calabria e il futuro ancora tutto da scrivere: “A Reggio sto bene, come ho già detto più volte, ma già riuscire a tornare qui a gennaio è stato davvero faticoso, per cui stavolta non me la sento di promettere un mio ritorno perchè per me la parola data ha un peso importante e stavolta credo che le cose saranno parecchio complicate. Sarò sicuramente dispiaciuto quando andrò via, perchè tra me e questa città si è creato un rapporto particolare, come anche con i miei compagni e la società. Del mio futuro discuterà chi di dovere, ma ad oggi io non so ancora quale possa essere. Quando sono tornato a gennaio non mi interessava quale fosse la posizione di classifica della squadra, ma ci tenevo a mantenere la parola che avevo dato in segno di riconoscenza per una società ed una città che in un mio momento di difficoltà, dopo l'infortunio patito a Bari, mi erano venute incontro”.

Infine un pensiero su quello che potrebbe essere il suo futuro: “Come detto in proposito non so nulla, certo giocare in Serie A sarebbe un sogno, ma adesso è ancora presto per saperlo, vedremo cosa accadrà”.