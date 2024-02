Fontana: "Mazzarri voleva portare avanti lavoro di Spalletti, poi è successo qualcosa"

L'ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana è intervenuto a Radio Marte: "Mazzarri ha cercato di portare avanti il lavoro di Spalletti, sentiva la possibilità di proseguire ma i risultati e le prestazioni non sono state confortanti, allora ha spostato il focus cambiando strategia. Ovviamente non ci si può soffermare solo sul sistema di gioco, ora c'è bisogno di fare punti per questo Napoli che fino a pochi mesi fa dominava dappertutto. Tornare a quattro? Oggi il calcio è un continuo cambiare, la dinamica della partita ti porta a farlo.

Ora il Napoli ha la certezza di trovare solidità difensiva e creatività nell'espressione del gioco, l'importante è che i ragazzi ritrovino naturalezza nel giocare. Kvara, Anguissa e Cholito saranno importantissimi, i giocatori di spessore si vedono quando le cose non vanno bene, dando fiducia al compagno, osando giocate azzardate ma opportune.

La sfida di Mazzarri quale può essere? Il Napoli aggrediva e dominava la partita, la gestiva anche grazie alle caratteristiche dei suoi giocatori, Walter proverà a ridare ai suoi la fiducia nei loro mezzi, l'approdo in Champions passa necessariamente dalla testa dei calciatori azzurri".