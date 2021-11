Fontana: "Meret sfortunato, non è riuscito a imporsi. Ma ho un debole per lui"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere, fra le tante, di Napoli ed Inter: “Handanovic ha abituato tutti troppo bene, quindi ora si sottolinea quando fa un errore. Il Napoli, invece, ha due grandi portieri, ma io ho un debole per Meret: Alex è stato anche sfortunato perché a causa degli infortuni non è riuscito ad essere costante. Ospina, dal canto suo, è molto affidabile e si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Anche Donnarumma, che è un fenomeno, ha sottolineato quanto sia importante per un portiere avere continuità, cosa che Meret all’ombra del Vesuvio non ha mai trovato. In un campionato non bello ma difficile come quello italiano, tante partite possono compromettere i piani. Da questo punto, il Milan potrebbe essere avvantaggiato qualora uscisse dalla Champions. In primavera le squadre che hanno troppi impegni calano inesorabilmente".