Fontana: “Nuovo allenatore con esperienza internazionale? Non è detto, ricordate Sarri..."

Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “De Laurentiis in difficoltà? Non va mai in difficoltà perché è uno che ragiona sui progetti e sa come arrivarci e lo ha dimostrato. Per quanto riguarda il profilo del nuovo allenatore non è detto che debba per forza arrivare un allenatore con esperienza internazionale o con un vissuto particolare. Sarri venne a Napoli dopo un solo anno di Serie A alle spalle”.