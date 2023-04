Fontana pessimista: "Napoli soffre sempre col Milan, all'andata vinse grazie a Kvara"

Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte

Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: "Osimhen? Penso che alla fine non ce la faccia a recuperare. Dalle notizie che abbiamo per recuperare da quel tipo di infortunio servono tempi precisi e accelerare il rientro potrebbe essere rischioso, e non so se vale la pena correre il pericolo di perderlo più a lungo. Gli esami potrebbero dare anche esito negativo ma potrebbe non bastare per consentirgli di giocare. Anche se la lesione è piccola occorre il tempo necessario. Ne so qualcosa anche io: quando le fibre muscolari sono compatte e la lesione cicatrizzata serve comunque un po’ di tempo per stare al sicuro. Ovviamente spero che recuperi.