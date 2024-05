Fontana: "Ricordate quando Spalletti cacciò dal campo Osimhen? La differenza è lì..."

Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Follia attaccare Pioli prima che arrivi, non ci dimentichiamo che ha vinto uno scudetto al Milan e non era semplice. Lo fece con grande merito e mettendo dentro delle strategie lavorative molto importanti. Pioli, nell’ultimo decennio, è cresciuto veramente tanto. Oggi a Napoli c’è confusione, ma il calciatore non si percepisce come parte del problema e dà la colpa agli allenatori. Così i calciatori non si sentono pienamente responsabili. Lo scorso anno, quando tutto andava per il meglio, notavo nei calciatori del Napoli delle corse impressionanti e si vedeva dalla ferocia che c’era.

Nell’ultimo corso di aggiornamento nostro c’era proprio Spalletti a mostrarci il video della rincorsa della squadra contro il Sassuolo. Quando senti che puoi arrivare ad ottenere il risultato lo vivi prima ancora di realizzarlo e quella corsa all’indietro di dieci uomini fu fantastica. Rudi Garcia voleva portare qualcosa di suo e non è stato condiviso dalla squadra, i risultati poi si sono visti. Le idee sono tutte valide, ma solo se condivise. Ricordo che Spalletti a Castel di Sangro ebbe una discussione con Osimhen e lo cacciò dal campo e quelli sono segnali importanti perchè non danno adito ai mal di pancia”