Fontanella, il bomber napoletano in Kuwait: "Napoli? Al massimo potrei pulire le scarpe"

Mario Fontanella, il bomber con la valigia che nel deserto non predica ma fa gol, parla così a Il Mattino della sua ultima esperienza, nel campionato kuwaitiano: "Sono un attaccante con la valigia. Ho giocato, segnato e vinto a Malta, poi in Bahrein e quest’anno sono arrivato in Kuwait. È una scelta di vita. Ovviamente legata all’offerta economica, perché è chiaro che qui il calcio non ha nulla a che fare con quello europeo. Si giocano poche partite, ci sono lunghe soste per la nazionale e il campionato si ferma un mese per il Ramadan".

Una cultura diversa ma Mario non si lamenta.

"Per le mie figlie è una grande occasione di crescita. Oramai parlano perfettamente l’inglese e la più grande ha imparato qualche parola di arabo. Ho un contratto annuale. Quando ho firmato non sapevo a cosa andavo incontro. Vedremo cosa mi offriranno per restare e magari ci faccio un pensierino".

Napoli nel cuore, sin dalle giovanili:

"Indossare quella maglia è stato un onore enorme. Anche se solo nelle giovanili. Ma giocavo poco, così ho deciso di prendere un’altra strada. La mia. Mi sono creato tutto da solo e questa è una bella soddisfazione. Io al Napoli? Ora non esageriamo. Mi mantengo molto bene ma nel Napoli posso andare al massimo a pulire le scarpe. Anzi, ci andrei con grande piacere".