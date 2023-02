Forgione: "Perché il Comune di Napoli non acquista la statua di Maradona?"

"Purtroppo, Sepe è finito in mezzo ad una strumentalizzazione politica".

A Radio Napoli Centrale , nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Angelo Forgione , scrittore e blogger: " Altri comuni limitrofi stanno facendo qualsiasi cosa per acquistare la statua di Maradona di Domenico Sepe. Bisognerebbe chiedere anche al Comune di Napoli perché non avanza una richiesta d’acquisto. Domenico Sepe ha realizzato la statua, con molta emozione, alla morte di Maradona. Non è l’ultimo arrivato, un’artista che lavora in tutta Italia: alla notizia della realizzazione della statua è esplosa su tutti i siti, ancor prima che venisse acquisita dal Comune di Napoli. Il Comune non ha accettato la donazione di Domenico Sepe perché ha voluto aprire un contest che è stato avviato, con una procedura sul sito del Comune, ma non ha raggiunto una cifra adeguata. A maggio è stata costituita una commissione composta da giornalisti, tifosi, artisti, tra questi una rappresentanza degli ultras.

Durante degli scontri sul lungomare, c’era uno dei rappresentati degli ultras che era anche nella commissione, la Digos si è messa a lavoro ed ha fatto delle indagini sulla statua di Maradona che non è mai stata fatta, non quella di Domenico Sepe che ha partecipato a quel contest in maniera regolare. All’epoca, De Magistris e Borriello comunicano a Domenico Sepe che non si fa più il contest e acquisiscono la statua in dono. Ignari di quello che c’è dietro, hanno inaugurato la statua. Purtroppo, Sepe è finito in mezzo ad una strumentalizzazione politica. A questo punto, il Comune di Napoli ha il dovere morale di acquistare la statua. Ci vuole buon senso in tutto, il problema c’è, ma si può risolvere".