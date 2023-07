Formisano e l'addio al Napoli: "Napoli entità metafisica. Ho bisogno di nuove sfide"

Queste le sue parole rilasciate all'edizione odierna de Il Mattino.

Questa estate ha lasciato il Napoli anche Alessandro Formisano, Head of operations e storico dirigente della rinascita del club di Aurelio De Laurentiis con 17 anni di lavoro nella SSCN. Queste le sue parole rilasciate all'edizione odierna de Il Mattino.

"Prima ancora che una squadra ed un'azienda, il Napoli è una entità metafisica che appartiene a tutti coloro che la amano e la sostengono con tutta la propria passione e ciò rappresenta il vero valore aggiunto. Lavorare in questo contesto è stato sfidante, appassionante, altamente formativo, sempre molto intenso. Sì è chiuso un ciclo. E tutti abbiamo voglia di nuove sfide magari anche in altri settori, non solo nel calcio".