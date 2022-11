Foschi: "Atalanta e Napoli dimostrano che il calcio si può fare anche con le idee"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex presidente e direttore sportivo del Palermo

© foto di Federico Gaetano

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex presidente e direttore sportivo del Palermo: "Atalanta e Napoli sono la prova che si può fare calcio con le idee e con la programmazione, non solo con i soldi. Entrambe le squadre hanno un gruppo scout molto importante. Percassi lo conosciamo bene, è un professionista nato e ha portato la Dea in altissimo. Idem De Laurentiis al Napoli: ha creato un gruppo di lavoro straordinario, completando con Giuntoli e Spalletti il percorso di crescita di questo club. Se guardiamo i progetti in toto, l'Atalanta ha un grande settore giovanile, mentre il Napoli lo cura diversamente. La Dea è da 10 e lode in questo. Come idee e come prima squadra, gli azzurri partono da lontano e sono riusciti a fare cose straordinarie. Napoli è una piazza diversa da Bergamo, è molto più importante. Se il Bari salisse in Serie A, ADL venderebbe il Bari perché Napoli è Napoli. Giuntoli? Lo dico da sempre, si è un po' isolato nel modo di lavorare rispetto agli altri DS. Si affida ancora molto allo scout e De Laurentiis è stato bravo a continuare con lui, dandogli carta bianca. Non si è solo fidato di procuratori e intermediari, ma ha ascoltato molto Giuntoli".