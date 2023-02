Foschi: "Kvaratskhelia poteva andare al Bologna, ci fu problema coi passaporti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, direttore sportivo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi , direttore sportivo: "Osimhen è incedibile, ma De Laurentiis ha voluto mandare un messaggio forte a tutta la Premier League. In caso di richieste serveranno molte monete per vedere questo cammello, ma il presidente lo ha già fatto capire. ADL non è secondo a nessuno e nessuno può insegnargli qualcosa. Di certo la richiesta che farà il Napoli per Osimhen sarà tra le più alte di sempre in tutto il calcio europeo.

Kvaratskhelia? Lo conoscevamo poco, anche se tutti ora molti dicono che lo conoscevano già... Due anni fa ne parlai per la prima volta con Bigon, che lo seguiva al Bologna, ma c'era un problema coi passaporti. Ora se lo gode il Napoli, così come si gode Osimhen. E vanno fatti i complimenti a Giuntoli per il suo operato. Il Napoli non ha debiti perché tutta la società ha lavorato bene, anche quando le cose sono diventate difficili per tutti. Il calcio in Italia è in sofferenza, ma De Laurentiis fa bene a difendere il prezzo alto dei suoi calciatori. Poi sappiamo tutti che ci sono molte big in Italia che sono in difficoltà, ma andremo a vedere. Mi chiedo, però: che campionato sarà questo se si scopriranno altre operazioni ad hoc per aggiustare i bilanci? Operazioni tra le altre cose tutte da verificare. Napoli in Champions? Può arrivare in finale e fare benissimo, ha tutto e lo ha già dimostrato a qualsiasi livello. Il campionato ormai non dà più stress".