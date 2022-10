Foschi si sbilancia: “Il Napoli vincerà lo Scudetto su una gamba sola”

“Il Napoli vincerà il titolo su una gamba sola”. L’ex ds del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv.



“Il Napoli vincerà il titolo su una gamba sola”. L’ex ds del Palermo, Rino Foschi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv.

“Tra mercato in uscita ed entrata, nel Napoli tutto è stato perfetto. Grande Giuntoli ed il suo staff di scouting, bravissimo Spalletti che ha assemblato bene un gruppo di giovani affamati e talentuosi. Ora è iniziato un nuovo ciclo. Questo Napoli, ovviamente con le dovute proporzioni, mi ricorda il mio Palermo, che ai Mondiali del 2006 aveva Barzagli, Zaccardo, Barone e Grosso che poi divennero Campioni del Mondo con Lippi, senza contare che in quella stagione avevamo appena ceduto Luca Toni alla Fiorentina.

Con questo voglio dire che quel Palermo lavorò confrontandosi quotidianamente, ottenendo risultati straordinari, sfiorando addirittura la Champions. Ecco, il Napoli di Spalletti, Giuntoli e dello staff di scouting sta facendo proprio questo e vista la qualità dell’organico, quest’anno credo proprio che punterà allo scudetto.

D’altro canto, il tricolore a Napoli manca da tanti anni, sono arrivati giocatori di livello assoluto che, magari, un domani potranno anche fruttare cessioni danarose: oggi però sono in azzurro e possono portare il club alla vittoria del titolo. Quando poi si lavora come stanno facendo a Napoli, non si può sbagliare. Il Napoli vincerà lo scudetto su una gamba sola, il lavoro paga sempre.

Il Sassuolo? Squadra scorbutica, ha un ottimo allenatore e sicuramente darà filo da torcere, ma il Napoli non ha paura di nessuno”.