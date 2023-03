Foschi: "Vi dissi che Napoli avrebbe vinto scudetto, Giuntoli è un vero mago"

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte: "In tempi non sospetti ho detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Non faccio il mago ma era scontato che Giuntoli, che lavora benissimo, avrebbe fatto grandi cose: due più due fa quattro ed i risultati sono evidenti. Cristiano ha fatto la gavetta, l'ho sentito anche stanotte, ha un gruppo di lavoro strepitoso, è appassionato. Se nella mia carriera ho ottenuto risultati, l'ho fatto perché il gruppo di lavoro ha fatto la differenza. Giuntoli sa guidare il gruppo, sa scegliere, merito alla società, ma Cristiano è il migliore, o comunque quello che ha lavorato meglio, in uscita ed in entrata.